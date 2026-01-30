NBA: Rekord! Supertalent sorgt für Erstaunen

SID 30.01.2026 • 07:08 Uhr Cooper Flagg von den Dallas Mavericks zeigt einmal mehr sein außergewöhnliches Talent. Der aufstrebende Starspieler stellt einen neuen NBA-Rekord auf.

Supertalent Cooper Flagg sorgt bei den Dallas Mavericks weiter für Erstaunen: Der 19-jährige Flügelspieler der früheren Franchise von Dirk Nowitzki brach bei der 121:123-Niederlage seines Teams gegen die Charlotte Hornets einen NBA-Rekord. Flagg erzielte 49 Punkte - und stellte damit einen neuen Liga-Bestwert für Teenager auf.

Flagg, der 2025 als Nummer eins im NBA-Draft ausgewählt worden war, traf 30 Sekunden vor der Schlusssirene dann auch per Dreier zum Ausgleich.

NBA: Auch Knueppel überragt

In den letzten Sekunden des Spiels leistete er sich dann aber einen Ballverlust und foulte seinen Rookie-Kollegen Kon Knueppel, der die entscheidenden Freiwürfe verwandelte. Knueppel überragte mit 34 ebenso wie Flagg, der dann den letzten Wurf vergab.