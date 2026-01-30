Newsticker
NBA: Rekord! Supertalent sorgt für Erstaunen

Cooper Flagg von den Dallas Mavericks zeigt einmal mehr sein außergewöhnliches Talent. Der aufstrebende Starspieler stellt einen neuen NBA-Rekord auf.
Jason Kidd schwärmt von NBA-Rookie Cooper Flagg und betont die enorme Bedeutung von Anthony Davis für die Dallas Mavericks - offensiv wie defensiv.
SID
Supertalent Cooper Flagg sorgt bei den Dallas Mavericks weiter für Erstaunen: Der 19-jährige Flügelspieler der früheren Franchise von Dirk Nowitzki brach bei der 121:123-Niederlage seines Teams gegen die Charlotte Hornets einen NBA-Rekord. Flagg erzielte 49 Punkte - und stellte damit einen neuen Liga-Bestwert für Teenager auf.

Flagg, der 2025 als Nummer eins im NBA-Draft ausgewählt worden war, traf 30 Sekunden vor der Schlusssirene dann auch per Dreier zum Ausgleich.

NBA: Auch Knueppel überragt

In den letzten Sekunden des Spiels leistete er sich dann aber einen Ballverlust und foulte seinen Rookie-Kollegen Kon Knueppel, der die entscheidenden Freiwürfe verwandelte. Knueppel überragte mit 34 ebenso wie Flagg, der dann den letzten Wurf vergab.

Dennoch übertraf Flagg den lange gültigen Rekord von Cliff Robinson, der 1980 als 19-Jähriger 45 Punkte erzielte.

