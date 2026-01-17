Bei Schröder-Rückkehr: Kings feiern vierten Sieg in Folge

SID 17.01.2026 • 07:00 Uhr Nach Rockets, Lakers und Knicks nun die Wizards: Für Sacramento läuft es weiter.

Mit Rückkehrer Dennis Schröder haben die Sacramento Kings ihre Siegesserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA fortgesetzt. Nach den Siegen über die Topteams der Houston Rockets, Los Angeles Lakers und New York Knicks bezwangen die Kalifornier auch die zuletzt schwachen Washington Wizards 128:115 und gewannen erstmals seit einem Jahr vier Spiele in Folge.

Welt- und Europameister Schröder, der wegen einer handfesten Auseinandersetzung mit Lakers-Star Luka Doncic für drei Spiele gesperrt worden war, zeigte eine gute Leistung. Der 32-Jährige kam von der Bank und verbuchte in 20 Minuten Spielzeit 15 Punkte und fünf Assists.

Bei den Kings feierte zudem der litauische Star-Forward Domantas Sabonis (13 Punkte) sein Comeback nach zwei Monaten Verletzungspause. Bester Werfer war Routinier Russell Westbrook mit 26 Punkten. Washington musste bei der 30. Niederlage der Wizards im 40. Saisonspiel weiter auf den verletzten Star-Zugang Trae Young (kam Anfang Januar aus Atlanta) verzichten.