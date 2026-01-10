ESPN: Moritz Wagner kann vor "Heimspiel" NBA-Comeback geben

Gerade rechtzeitig zum „Heimspiel“ in Berlin ist Weltmeister Moritz Wagner offenbar wieder fit und kann sein langersehntes Comeback in der NBA geben. Nach Informationen von ESPN steht der deutsche Basketball-Nationalspieler Orlando Magic am Sonntag (21.00 Uhr) im Duell mit den New Orleans Pelicans wieder zur Verfügung.
Offenbar steht der deutsche Basketball-Nationalspieler Orlando Magic am Sonntag nach mehr als einjähriger Pause wieder zur Verfügung.
© AFP/GETTY IMAGES/SID/JULIO AGUILAR
Wagner hatte sich im Dezember 2024 einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen und unter anderem im vergangenen Sommer die EM verpasst. Nun geht die Leidenszeit nach mehr als einem Jahr wohl zu Ende.
Franz Wagner wird wohl nicht dabei sein
Wagners jüngerer Bruder Franz, Welt- und Europameister, wird dagegen wegen seiner Knöchelverstauchung voraussichtlich auch gegen die Pelicans weiter fehlen. Tristan da Silva, zuletzt ebenfalls angeschlagen, könnte nach Rückenproblemen zurückkehren.
Orlando trifft am Donnerstag (19.30 Uhr) in der Berliner Uber Arena auf die Memphis Grizzlies. Die Wagner-Brüder wurden in der Hauptstadt geboren und fiebern dem „Berlin Game 2026“ natürlich besonders entgegen.