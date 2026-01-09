Feuchtigkeit: NBA-Spiel in Chicago kurzfristig abgesagt

SID 09.01.2026 • 07:03 Uhr Wegen eines feuchten Bodens muss die NBA-Partie von Chicago gegen Miami ausfallen. Es ist nicht die erste Absage aus diesem Grund.

Das Heimspiel der Chicago Bulls gegen Miami Heat ist am Donnerstagabend in der NBA kurzfristig abgesagt worden. Grund für die Verschiebung war Feuchtigkeit auf dem Spielfeld im United Center, die den Court unbespielbar machte. Die Partie sollte ursprünglich um 2.00 Uhr deutscher Zeit beginnen, der Tipoff wurde zunächst verzögert, ehe die Liga die Begegnung offiziell absetzte.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. „Das Spiel im United Center wurde aufgrund von Feuchtigkeit auf dem Boden, die den Court unbespielbar macht, verschoben“, teilte die NBA in einer Stellungnahme mit. Die Halle ist auch Heimstätte des Eishockeyteams Chicago Blackhawks, das am Mittwoch dort spielte und am Freitag erneut antritt.

Solche Vorfälle sind in der NBA zwar selten, aber nicht ohne Beispiel: 2016 musste ein Duell zwischen den Sacramento Kings und den Philadelphia 76ers abgesagt werden, weil Kondenswasser von der darunterliegenden Eisfläche den Boden rutschig machte.