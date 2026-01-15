Wagner sieht NBA Europe als Chance

SID 15.01.2026 • 06:58 Uhr Für den Magic-Star könne ein NBA-Ableger in Europa ein „großartiges Beispiel“ dafür sein, „wie Kulturen zusammenarbeiten können“.

Basketballstar Franz Wagner glaubt, dass eine mögliche NBA Europe eine Chance für den europäischen Basketball sein kann. „Ich will nicht zu philosophisch werden, aber es wäre ein großartiges Beispiel, wie Kulturen zusammenarbeiten können. Und wie man die Stärken zusammenbringt und etwas wirklich Cooles erschafft. Ich glaube, dass das echt möglich ist“, sagte der Welt- und Europameister in Berlin.

Wagner befindet sich mit Orlando Magic derzeit auf Europa-Tour. Am Donnerstag bestreitet das Team aus Florida gegen die Memphis Grizzlies in der Hauptstadt das erste reguläre NBA-Spiel auf deutschem Boden. Schon seit Jahren richtet die Liga Partien in Europa aus, um den Markt in Übersee zu erschließen.

Wagner glaubt an die NBA Europe

2027 soll ein in Zusammenarbeit von NBA und dem Weltverband FIBA geschaffener europäischer Klubwettbewerb starten. Die NBA hatte die Pläne für einen Ableger in Europa im vergangenen März verkündet. Derzeit gilt die unabhängig von der FIBA organisierte EuroLeague als Königsklasse im europäischen Klub-Basketball, in der auch der FC Bayern startet. Der Vorzeigewettbewerb der FIBA ist aktuell die Champions League, in der Alba Berlin antritt.