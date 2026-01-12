Franz Wagner über Allstar-Träume: "Kann ich nicht abstreiten"

SID 12.01.2026 • 10:21 Uhr Der deutsche Basketballprofi Franz Wagner tritt mit seinen Orlando Magic am Donnerstag in Berlin an.

Der deutsche Basketball-Welt- und Europameister Franz Wagner träumt davon, eines Tages zum Allstar der NBA berufen zu werden. „Ich kann nicht abstreiten, dass ich gerne dabei sein möchte. Es ist Quatsch zu sagen: ‘Juckt mich nicht’“, räumte der 24-Jährige im Interview mit basketball-world.news ein. Gleichzeitig betonte er, dass es „genau diese Awards und Dinge“ seien, „um die es eigentlich nicht geht. Jeder will Allstar sein, aber dafür braucht es Vertrauen.“

Wagner, der sich Anfang Dezember eine Knöchelverstauchung zugezogen hat, wird dabei sein, wenn am Donnerstag (19.30 Uhr/Prime Video) erstmals ein Spiel der regular season in der nordamerikanischen Profiliga auf deutschem Boden ausgetragen wird: In Berlin treffen seine Orlando Magic auf die Memphis Grizzlies.

In der Eastern Conference der NBA belegt Orlando derzeit Rang sechs - der Leistungsdruck in der besten Basketballliga der Welt macht Wagner nach eigener Aussage nicht allzu sehr zu schaffen: „Grundsätzlich finde ich es richtig geil, diesen Druck zu haben, gewinnen zu müssen“, sagte er.