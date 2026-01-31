NBA-Superstar für 25 Spiele gesperrt!

SPORT1 31.01.2026 • 18:39 Uhr Die NBA suspendiert 76ers-Forward Paul George! Der Superstar hat gegen die Anti-Drug-Policy der Liga verstoßen und erklärt sich.

Die NBA hat Paul George von den Philadelphia 76ers für 25 Spiele ohne Bezahlung suspendiert. Der Forward verstieß gegen das gemeinsame Anti-Drug-Programm von Liga und Spielergewerkschaft, wie die NBA mitteilte.

Seine Sperre greift sofort und beginnt bereits mit dem Auswärtsspiel der Sixers bei den New Orleans Pelicans.

NBA-Hammer! Superstar George gesteht Fehler ein

„Ich habe bei der Behandlung eines mentalen Problems versehentlich ein unerlaubtes Medikament eingenommen“, gestand George gegenüber ESPN-Reporter Shams Charania.

Er erklärte außerdem: „Ich übernehme die volle Verantwortung und entschuldige mich bei der Organisation, meinen Teamkollegen und den Fans. Die Pause nutze ich, um Körper und Geist in Bestform zu bringen.“

Wichtiger Baustein fällt lange aus

Der 33-Jährige legt in dieser Saison 16 Punkte, 5,1 Rebounds und 3,7 Assists in 27 Partien auf.