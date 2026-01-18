Kleber erstmals Starter - nächste Pleite für die Lakers

SID 18.01.2026 • 07:44 Uhr Bei den Portland Trail Blazers kassiert das Team aus Los Angeles die fünfte Niederlage in sechs Spielen.

Im ersten Einsatz in der Starting Five der Los Angeles Lakers hat der deutsche NBA-Profi Maximilian Kleber mit dem Team aus Kalifornien den nächsten Rückschlag kassiert. Bei den Portland Trail Blazers unterlagen die Lakers 116:132, es war die fünfte Niederlage aus sechs Spielen.

Topscorer Luka Doncic fehlte Los Angeles mit Leistenproblemen, Center Deandre Ayton musste wegen Knieproblemen durch Kleber ersetzt werden.

Bester Werfer der Lakers war Marcus Smart (25 Punkte), LeBron James kam auf 20, Kleber bei 21 Minuten Einsatzzeit auf seinen Saisonbestwert von elf Punkten. Mit jetzt 24 Siegen und 16 Niederlagen sind die Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga nur Sechster im Westen.