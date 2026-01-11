NBA sperrt Dennis Schröder!

Maximilian Huber 11.01.2026 • 08:43 Uhr Dennis Schröder wird von der NBA für drei Spiele gesperrt. Der Welt- und Europameister soll offenbar versucht haben, einen anderen Spieler zu schlagen.

Aufregung um den deutschen Welt- und Europameister Dennis Schröder. Der NBA-Star ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der NBA für drei Spiele gesperrt worden.

Als Grund nannte die Liga den Versuch des gebürtigen Braunschweigers, nach der 101:125-Niederlage seiner Sacramento Kings bei den Los Angeles Lakers am 28. Dezember einen anderen Spieler zu schlagen. „Der Vorfall geschah etwa 40 Minuten nach der Partie“, gab die NBA in einer Mitteilung bekannt.

Attacke auf Luka Doncic?

Schröder habe in einem Gang der Halle auf den nicht namentlich genannten Spieler gewartet „und die Konfrontation gestartet“. Wie übereinstimmende US-Medien berichten, soll es sich bei dem anderen Spieler um Basketball-Superstar Luka Doncic gehandelt haben.

Auch NBA-Insider Shams Charania berichtet am frühen Sonntagmorgen von einer Drei-Spiele-Sperre für Schröder und von einem Versuch, einen anderen Spieler schlagen zu wollen.

Unter dem Beitrag auf Instagram meldete sich der deutsche Point Guard selbst zu Wort: „Attempting“ (deutsch: zu versuchen: d. Red.) schrieb Schröder und fügte seiner Wortmeldung ein Augen- und Lachemoji zu.

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

In seiner Instagram-Story postete Schröder: „Be back on court soon (Ich bin bald zurück auf dem Feld) #3.“

Weit nach Spielende geht der Zoff weiter

Wie ESPN berichtet, reagierte Lakers-Superstar Doncic ob der Konfrontation überrascht und versuchte, den Bereich zu verlassen.

ESPN schreibt davon, dass Schröder die Gästekabine verlassen und Doncic entdeckt habe und es in den Katakomben erneut zu einer „hitzigen Auseinandersetzung“ gekommen sei. Infolge dessen „kam die NBA zu dem Schluss, dass Schröder versucht habe, Doncic zu schlagen“.

Bild zufolge wiederum habe Schröder in der Nähe des Parkplatzes auf Doncic gewartet, Mehrere Spieler sollen ihn gebremst haben, ehe Sicherheitskräfte eintrafen und der Deutschen in den Mannschaftsbus geführt wurde.

Schröder und Doncic geraten aneinander

Bereits während der Partie zwischen den Lakers und Kings waren Schröder und der Slowene immer wieder aneinandergeraten und hatten Trashtalk betrieben.

Vom Spiel gibt es zudem Videoaufnahmen, auf denen zu hören ist, wie Doncic ruft: „Du hättest den Vertrag unterschreiben sollen“.

Ob der Slowene mit seiner Äußerung Dennis Schröder meinte, geht zwar aus dem Material nicht hervor, es ist aber naheliegend.

Der Deutsche spielte selbst einst für Los Angeles, angeblich bot ihm die Franchise einen Vertrag über vier Jahre im Wert von 84 Millionen US-Dollar an. Schröder stellte in der Vergangenheit des Öfteren klar, dass es dieses konkrete Angebot nie gegeben hatte.