Aufregung um den deutschen Welt- und Europameister Dennis Schröder. Der NBA-Star ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag von der NBA für drei Spiele gesperrt worden.
NBA sperrt Dennis Schröder!
Als Grund nannte die Liga den Versuch des gebürtigen Braunschweigers, nach der 101:125-Niederlage seiner Sacramento Kings bei den Los Angeles Lakers am 28. Dezember einen anderen Spieler zu schlagen. „Der Vorfall geschah etwa 40 Minuten nach der Partie“, gab die NBA in einer Mitteilung bekannt.
Attacke auf Luka Doncic?
Schröder habe in einem Gang der Halle auf den nicht namentlich genannten Spieler gewartet „und die Konfrontation gestartet“. Wie übereinstimmende US-Medien berichten, soll es sich bei dem anderen Spieler um Basketball-Superstar Luka Doncic gehandelt haben.
Auch NBA-Insider Shams Charania berichtet am frühen Sonntagmorgen von einer Drei-Spiele-Sperre für Schröder und von einem Versuch, einen anderen Spieler schlagen zu wollen.
Unter dem Beitrag auf Instagram meldete sich der deutsche Point Guard selbst zu Wort: „Attempting“ (deutsch: zu versuchen: d. Red.) schrieb Schröder und fügte seiner Wortmeldung ein Augen- und Lachemoji zu.
In seiner Instagram-Story postete Schröder: „Be back on court soon (Ich bin bald zurück auf dem Feld) #3.“
Weit nach Spielende geht der Zoff weiter
Wie ESPN berichtet, reagierte Lakers-Superstar Doncic ob der Konfrontation überrascht und versuchte, den Bereich zu verlassen.
ESPN schreibt davon, dass Schröder die Gästekabine verlassen und Doncic entdeckt habe und es in den Katakomben erneut zu einer „hitzigen Auseinandersetzung“ gekommen sei. Infolge dessen „kam die NBA zu dem Schluss, dass Schröder versucht habe, Doncic zu schlagen“.
Bild zufolge wiederum habe Schröder in der Nähe des Parkplatzes auf Doncic gewartet, Mehrere Spieler sollen ihn gebremst haben, ehe Sicherheitskräfte eintrafen und der Deutschen in den Mannschaftsbus geführt wurde.
Schröder und Doncic geraten aneinander
Bereits während der Partie zwischen den Lakers und Kings waren Schröder und der Slowene immer wieder aneinandergeraten und hatten Trashtalk betrieben.
Vom Spiel gibt es zudem Videoaufnahmen, auf denen zu hören ist, wie Doncic ruft: „Du hättest den Vertrag unterschreiben sollen“.
Ob der Slowene mit seiner Äußerung Dennis Schröder meinte, geht zwar aus dem Material nicht hervor, es ist aber naheliegend.
Der Deutsche spielte selbst einst für Los Angeles, angeblich bot ihm die Franchise einen Vertrag über vier Jahre im Wert von 84 Millionen US-Dollar an. Schröder stellte in der Vergangenheit des Öfteren klar, dass es dieses konkrete Angebot nie gegeben hatte.
Der Welt-und Europameister wird durch die Sperre die Spiele gegen die Houston Rockets, die Lakers und die New York Knicks verpassen. In diesem Zeitraum wird der 32-Jährige zudem kein Gehalt beziehen, wodurch Schröder rund 250.000 Euro nicht zustehen sollen.