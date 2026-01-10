NBA: Davis erleidet Bänderverletzung in der linken Hand

SID 10.01.2026 • 10:14 Uhr Eine OP würde den 32-Jährigen Anthony Davis wohl mehrere Monate außer Gefecht setzen.

Die Dallas Mavericks müssen in der Basketball-Profiliga NBA erneut länger auf ihren Superstar Anthony Davis verzichten. Wie die Mavs am Freitag (Ortszeit) mitteilten, hat sich der US-Amerikaner eine Bänderverletzung in der linken Hand zugezogen. Ob sich der zehnmalige Allstar einer Operation unterziehen muss, blieb zunächst offen.

Laut ESPN könnte ein Eingriff Davis für mehrere Monate außer Gefecht setzen und sogar das Saison-Aus bedeuten, andernfalls müsse er „nur“ sechs Wochen pausieren. Der 32-Jährige hole sich derzeit noch „mehrere ärztliche Gutachten“ ein, hieß es in der offiziellen Mitteilung.

Davis immer wieder verletzt raus

Davis hatte sich am Donnerstag beim 114:116 bei Utah Jazz knapp drei Minuten vor Spielende bei einem Zug zum Korb im Zweikampf mit Lauri Markkanen verletzt. Der Center spielte zunächst weiter, musste wenig später in einer Auszeit dann aber zur Behandlung in die Kabine.