NBA: Enttäuschung für LeBron! Das gab es seit 2005 nicht mehr

SPORT1 19.01.2026 • 21:37 Uhr Die Starter für das NBA-All-Star-Game stehen fest. Erstmals seit 2005 fehlt dabei LeBron James.

Enttäuschung für LeBron James! Die NBA hat die Starter für das All-Star-Game im kommenden Monat verkündet - und zum ersten Mal seit 2005 fehlt der Star der LA Lakers in der Anfangsformation.

Der viermalige NBA-Champion, der bislang in 22 aufeinanderfolgenden Jahren zum Starter gewählt wurde, blieb in allen drei Abstimmungs­kategorien deutlich hinter der Konkurrenz zurück.

Nach einer Verletzung verpasste der Forward die ersten 14 Partien der Saison, kam nur schleppend in Schwung und sah sogar seine legendäre Serie von 1297 Spielen mit mindestens zehn Punkten in einem Spiel reißen. Ob James überhaupt zum All-Star-Game fährt, hängt nun von den Coaches ab, die die Bankspieler nominieren.

Doncic vor Jokic und Curry

Die meisten Stimmen im Westen erhielt Luka Doncic, mittlerweile Teamkollege von James bei den Los Angeles Lakers. Der Slowene legt derzeit 33,3 Punkte, 7,5 Rebounds und 8,6 Assists auf.

Neben ihm starten Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) sowie Stephen Curry (Golden State Warriors).

Für Curry ist es bereits die zwölfte All-Star-Einladung, während Wembanyama mit 24,5 Punkten, 10,9 Rebounds und 2,6 Blocks sein Debüt in der Startformation feiert.

Der MVP der vergangenen Saison, Gilgeous-Alexander, beeindruckt weiterhin mit 31,8 Punkten pro Partie, Jokic kommt trotz jüngster Knie­probleme auf 29,6 Zähler, 12,2 Rebounds und elf Assists.

Giannis dominiert - neue Gesichter glänzen

Im Osten führt Giannis Antetokounmpo das Feld an. Der „Greek Freak“ liefert 28,8 Punkte, 9,5 Rebounds und 5,5 Assists, auch wenn seine Milwaukee Bucks aktuell nur Rang elf belegen.

Er bekommt Unterstützung von Cade Cunningham (Detroit Pistons), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers), Jalen Brunson (New York Knicks) und Jaylen Brown (Boston Celtics).