NBA: Höchste Saisonniederlage für OKC

SID 06.01.2026 • 05:56 Uhr Der Meister muss erneut auf Isaiah Hartenstein verzichten - und geht gegen Charlotte unter.

Ohne den weiterhin verletzten Isaiah Hartenstein hat Titelverteidiger Oklahoma City Thunder in der NBA seine höchste Saisonniederlage kassiert. Der Meister unterlag den Charlotte Hornets in eigener Halle mit 97:124 und verlor das zweite Spiel in Folge. Der deutsche Center Hartenstein fehlte OKC erneut wegen einer Wadenzerrung.

Topstar Shai Gilgeous-Alexander konnte die Niederlage als bester Werfer des Champions mit 21 Zählern nicht verhindern. OKC blieb erstmals in dieser Saison unter der Marke von 100 Punkten. "Wir werden nicht in Panik geraten", sagte Thunder-Headcoach Mark Daigneault: "Wir werden es wie jedes Spiel analysieren, daraus lernen und dann einen Schritt nach vorne machen." OKC führt die Western Conference weiter klar an.