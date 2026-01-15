Newsticker
NBA: Kings gewinnen zweites Spiel ohne gesperrten Schröder

Der deutsche Welt- und Europameister Dennis Schröder wurde für drei Spiele aus dem Verkehr gezogen, sein Team siegt dennoch gegen die favorisierten New York Knicks.
SID
Auch im zweiten Spiel ohne den gesperrten Dennis Schröder haben die Sacramento Kings in der nordamerikanischen Basketballliga NBA gewonnen.

Das Team siegte gegen die favorisierten New York Knicks um den deutschen Profi Ariel Hukporti, die in der Eastern Conference auf Rang zwei stehen, mit 112:101. Für die Kings, Vorletzter im Westen, war es der zweite Erfolg nacheinander.

Hukporti mit nur wenig Spielzeit

Erfolgreichster Werfer bei Sacramento war DeMar DeRozan mit 27 Punkten, auch Zach LaVine (25) und Precious Achiuwa (20) drehten auf. Hukporti kam für die Knicks auf lediglich rund zweieinhalb Minuten Spielzeit, dabei erzielte der 23-Jährige zwei Punkte.

Schröder hatte wie bereits beim 124:112 seiner Kings über die Los Angeles Lakers vor zwei Tagen zusehen müssen. Die NBA hatte den deutschen Welt- und Europameister für insgesamt drei Spiele aus dem Verkehr gezogen, weil er laut Medienberichten beim 101:125 der Kings gegen die Lakers Ende Dezember versucht haben soll, auf Gegenspieler Luka Doncic loszugehen.

Somit fehlt der 32-Jährige auch noch in der anstehenden Partie am Freitag (Ortszeit) gegen die Washington Wizards.

