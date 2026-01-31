NBA: Nächste Pleite für Schröder - Orlando siegt furios

SID 31.01.2026 • 07:19 Uhr Dennis Schröder erwischt mit den Kings in der NBA einen schwachen Tag. Orlando feiert ein spektakuläres Comeback.

Dennis Schröder und die Sacramento Kings haben in der NBA die nächste Niederlage kassiert. Das Schlusslicht der Western Conference verlor deutlich mit 93:112 bei den Boston Celtics und musste die achte Pleite nacheinander hinnehmen, Welt- und Europameister Schröder erwischte im TD Garden einen gebrauchten Tag. Der Braunschweiger kam lediglich auf vier Punkte und traf nur einen seiner elf Versuche aus dem Feld.

Die Orlando Magic siegten furios. Ohne den weiter verletzten Franz Wagner (Knöchel) gewann das Team aus Florida gegen die Toronto Raptors dank eines überragenden Schlussviertels mit 130:120. Nach dem dritten Spielabschnitt hatte Orlando mit 86:99 zurückgelegen, mit 44 Punkten im vierten Viertel verpassten die Magic nur knapp den Franchise-Rekord (45 Punkte im Jahr 1994 in Charlotte). Tristan da Silva steuerte in über 22 Minuten acht Zähler zum zweiten Sieg in Folge bei, Moritz Wagner erzielte in knapp drei Minuten Einsatzzeit einen Punkt.

LeBron und Doncic überzeugen bei den Lakers

Maximilian Kleber und die Los Angeles Lakers konnten sich abermals auf Luka Doncic verlassen. Der Slowene hatte schon zur Halbzeit sein Triple-Double sicher, am Ende standen beim 142:111 bei den Washington Wizards 37 Punkte, 13 Assists und elf Rebounds. Auch LeBron James überzeugte mit 20 Zählern, Kleber kam von der Bank in fünf Minuten auf vier Punkte.

Die New York Knicks um Ariel Hukporti feierten ihren fünften Erfolg nacheinander. Das Team aus dem Big Apple schlug die Portland Trail Blazers mit 127:97 und liegt im Osten weiter auf Platz drei. Hukporti holte in vier Minuten zwei Punkte und zwei Rebounds.