NBA: OKC siegt weiter ohne verletzten Hartenstein

Shai Gilgeous-Alexander überragt, während der deutsche Center wegen seiner Wadenblessur erneut aussetzt.

Der deutsche Basketball-Profi Isaiah Hartenstein muss weiter auf seinen ersten Einsatz im Jahr 2026 warten. Der Center von NBA-Champion Oklahoma City Thunder setzte wegen seiner Verletzung an der rechten Wade auch beim 124:112-Sieg von OKC gegen Miami Heat aus und verpasste damit das achte Spiel in Folge.

Auch ohne den deutschen Big Man, der schon ab Ende November rund zwei Wochen mit Wadenproblemen gefehlt hatte, gelang Oklahoma der dritte Sieg in Serie und der 33. Erfolg im 40. Saisonspiel. Topstar Shai Gilgeous-Alexander war mit 29 Punkten dabei bester Werfer.

Damit zeigte sich der Champion gerüstet für das kommenden West-Topduell mit den San Antonio Spurs in der Nacht zu Mittwoch. Gegen die Spurs hat Thunder drei seiner sieben Saison-Niederlagen kassiert.