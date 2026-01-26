NBA: OKC kassiert nächste Pleite

SID 26.01.2026 • 06:07 Uhr OKC kassiert in der NBA die nächste Pleite, thront aber dennoch weiterhin an der Spitze der Liga.

Meister Oklahoma City Thunder hat in der NBA seine zweite Niederlage in Serie kassiert. Der Titelverteidiger, der weiter ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein (Wadenverletzung) auskommen musste, verlor gegen die Toronto Raptors mit 101:103, thront mit einer Bilanz von 37:10 aber weiter an der Liga-Spitze.

MVP Shai-Gilgeous Alexander kam für die Thunder, die zuletzt bereits die Neuauflage des letztjährigen Finals gegen die Indiana Pacers verloren hatten, auf 24 Punkte. Bei den Raptors, die ihren vierten Sieg in Folge holten, war Immanuel Quickley mit 23 Punkten und elf Rebounds der erfolgreichste Spieler.

Warriors schlagen Timberwolves

Zudem gewannen die Golden State Warriors 111:85 bei den Minnesota Timberwolves. Die Partie in Minneapolis war nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen Mann in der Großstadt inmitten der Proteste gegen die Abschiebungspolitik der US-Regierung verschoben worden.