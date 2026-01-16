NBA-Champion weiter unaufhaltsam

SID 16.01.2026 • 06:30 Uhr Oklahoma City Thunder bleibt in der NBA das Map aller Dinge. Gegen einen möglichen Play-off-Gegner gibt sich der Vorjahresmeister keine Blöße.

Oklahoma City Thunder bleibt in der NBA das Maß aller Dinge. Der Basketballmeister fuhr ohne den weiterhin verletzten Deutschen Isaiah Hartenstein beim 111:91 gegen die Houston Rockets ungefährdet den 35. Saisonsieg ein. Auch ein verhältnismäßig ruhiger Abend von MVP Shai Gilgeous-Alexander, der mit 20 Punkten die meisten bei OKC erzielte, reichte locker zum fünften Sieg in Serie.

Gilgeous-Alexander rettete gerade so seinen persönlichen Lauf: Im 112. Spiel nacheinander erreichte er die Marke von 20 Zählern. In der ewigen Rangliste liegt nur der legendäre Wilt Chamberlain (126 Partien) vor dem Guard aus Kanada.

NBA: Hartenstein fehlt weiter

Im engen Play-off-Rennen der Western Conference fielen die Rockets, bei denen Kevin Durant mit 19 Punkten zum Topscorer avancierte, auf Platz sechs zurück. Mit einer Bilanz von nun 23:15 Siegen liegt Houston weit hinter Spitzenreiter OKC (35:7).