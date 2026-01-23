NBA: Orlando verliert ohne verletzten Franz Wagner

SID 23.01.2026 • 06:48 Uhr Der deutsche Welt- und Europameister laboriert an einer Knöchelverletzung.

Ohne den verletzt fehlenden Franz Wagner haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketballliga NBA eine klare Niederlage einstecken müssen. Die Franchise verlor in der Nacht auf Freitag deutscher Zeit gegen die Charlotte Hornets mit 97:124, auch Moritz Wagner konnte die zweite Pleite des Teams hintereinander trotz seiner 14 Punkte nicht verhindern.

Bruder Franz war nach den Übersee-Partien in Berlin und London wegen Schmerzen im linken Knöchel, die ihn bereits zwischen Anfang Dezember und Mitte Januar zu einer Pause gezwungen hatten, ausgefallen. "Ich hoffe einfach, dass es nichts Langfristiges ist", sagte Coach Jamahl Mosley, "wir schauen uns das an und entscheiden dann, was das Beste für das Team und Franz ist."

In Abwesenheit des 24-Jährigen gelangen dem deutschen Europameister Tristan da Silva drei Punkte. In der Tabelle der Eastern Conference rutschte Orlando wieder auf Platz sieben ab, der nur für die Play-ins reichen würde.