NBA: Pleitenserie von Schröder hält an - da Silva jubelt mit Orlando

SID 05.01.2026 • 06:36 Uhr Die Pleitenserie von Dennis Schröder in Sacramento geht weiter. Ein andere Deutscher hat derweil Grund zur Freude.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder stolpert in der NBA mit den Sacramento Kings weiter von Pleite zu Pleite. Gegen die Milwaukee Bucks kassierte das Team des Welt- und Europameisters mit 98:115 die fünfte Niederlage in Folge. Schröder steuerte 13 Punkte, drei Rebounds und fünf Assists bei.

Bei den Bucks war Giannis Antetokounmpo erneut der überragende Spieler: Der Grieche brachte es auf 37 Punkte und elf Rebounds. Im Schlussabschnitt, als die Kings auch dank sieben Zählern von Schröder innnerhalb von zweieinhalb Minuten noch einmal auf 85:88 herankamen, sorgte Antetokounmpo mit 13 Punkten fast im Alleingang für die Entscheidung.

Orlando siegt gegen die Pacers

Europameister Tristan da Silva siegte mit Orlando Magic 135:127 gegen die Indiana Pacers und schob sich wieder auf den sechsten Playoff-Platz im Osten vor. Der Münchner kam in der Starting Five auf zehn Punkte. Die Brüder Franz und Moritz Wagner fehlten weiter verletzt.