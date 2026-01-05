Newsticker
NBA: Pleitenserie von Schröder hält an - da Silva jubelt mit Orlando

Pleitenserie von Schröder hält an

Die Pleitenserie von Dennis Schröder in Sacramento geht weiter. Ein andere Deutscher hat derweil Grund zur Freude.
SID
Die Pleitenserie von Dennis Schröder in Sacramento geht weiter. Ein andere Deutscher hat derweil Grund zur Freude.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder stolpert in der NBA mit den Sacramento Kings weiter von Pleite zu Pleite. Gegen die Milwaukee Bucks kassierte das Team des Welt- und Europameisters mit 98:115 die fünfte Niederlage in Folge. Schröder steuerte 13 Punkte, drei Rebounds und fünf Assists bei.

Bei den Bucks war Giannis Antetokounmpo erneut der überragende Spieler: Der Grieche brachte es auf 37 Punkte und elf Rebounds. Im Schlussabschnitt, als die Kings auch dank sieben Zählern von Schröder innnerhalb von zweieinhalb Minuten noch einmal auf 85:88 herankamen, sorgte Antetokounmpo mit 13 Punkten fast im Alleingang für die Entscheidung.

Orlando siegt gegen die Pacers

Europameister Tristan da Silva siegte mit Orlando Magic 135:127 gegen die Indiana Pacers und schob sich wieder auf den sechsten Playoff-Platz im Osten vor. Der Münchner kam in der Starting Five auf zehn Punkte. Die Brüder Franz und Moritz Wagner fehlten weiter verletzt.

Meister Oklahoma City Thunder verlor ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein (Wadenzerrung) 105:108 bei den Phoenix Suns, blieb aber Spitzenreiter im Westen. Der Würzburger Maximilian Kleber kam beim 120:114 seiner Los Angeles Lakers gegen die Memphis Grizzlies nicht zum Einsatz. Die Kalifornier verbesserten sich auf Rang drei.

