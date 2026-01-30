NBA: Schröder verliert in letzter Sekunde - Hartenstein gibt Comeback

Dennis Schröder hat mit einer starken Leistung die Fortsetzung der Pleitenserie der Sacramento Kings in der NBA nicht verhindern können. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft verlor mit seinem Team 111:113 gegen die Philadelphia 76ers und kassierte die siebte Niederlage nacheinander. Den entscheidenden Korb machte Topscorer Tyrese Maxey gerade einmal 1,3 Sekunden vor dem Ende mit einem Layup.
Schröder verliert in letzter Sekunde
Schröder war mit 27 Punkten der beste Werfer seines Teams, dazu kamen vier Rebounds und zwei Assists. Der 32-Jährige stand durch den Ausfall von Russell Westbrook (Schmerzen im rechten Fuß) in der Startformation. Für die 76ers waren Maxey mit 40 Punkten sowie Joel Embiid mit 37 Zählern nicht zu stoppen. Während Philadelphia auf Playoff-Kurs liegt, bleiben die Kings mit zwölf Siegen und 37 Niederlagen gemeinsam mit den New Orleans Pelicans Schlusslicht im Westen.
Hartenstein mit Comeback
Isaiah Hartenstein kassierte derweil bei seinem Comeback nach Wadenverletzung mit Oklahoma City Thunder eine Pleite. Der Meister verlor 111:123 gegen die Minnesota Timberwolves und kassierte die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien. Center Hartenstein kam in seinem ersten Spiel nach über einem Monat Pause in 18 Minuten auf elf Punkte und fünf Rebounds. Oklahoma bleibt trotz der Pleite mit nun 38 Siegen und elf Niederlagen deutlich das beste Team der Western Conference.