NBA: Schröder verliert weiter - Orlando ohne deutsches Trio

SID 10.01.2026 • 08:10 Uhr Dennis Schröder kassiert mit den Kings bereits die siebte Niederlage in Serie. Kevin Durant feiert einen Meilenstein.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat in der NBA mit den Sacramento Kings die nächste Klatsche und damit die siebte Niederlage in Serie kassiert. Bei den Golden State Warriors um Superstar Stephen Curry unterlag das Team des Welt- und Europameisters letztlich deutlich mit 103:137. Schröder steuerte von der Bank in rund 20 Minuten Spielzeit 15 Punkte sowie jeweils drei Rebounds und Assists bei.

Das Match war bis tief in das dritte Viertel spannend, ehe die Warriors nach dem Ausgleich von Schröder zum 84:84 mit einem 15:0-Lauf davonzogen und den Vorsprung im letzten Abschnitt noch deutlich ausbauten. Curry erzielte mit 27 Punkten und zehn Assists ein Double-Double, Golden State liegt mit 21 Siegen und 18 Niederlagen auf Play-off-Kurs. Die Kings dagegen sind mit einer Bilanz von 8:30 weiter Tabellenletzter der Western Conference.

Orlando verliert ohne deutsches Trio

Oklahoma City Thunder feierte auch ohne seine Superstars erneut einen Krimi-Sieg. Beim 117:116 bei den Memphis Grizzlies musste der Meister neben dem weiter angeschlagenen deutschen Center Isaiah Hartenstein (Wadenzerrung) auch auf MVP Shai Gilgeous-Alexander (verstauchter Knöchel) und Chet Holmgren (Schienbeinschmerzen) verzichten. Mitte des dritten Viertels lag Ligaprimus OKC, das zwei Tage zuvor mit 129:125 nach Overtime gegen Utah Jazz gewonnen hatte, bereits 21 Punkte hinten, kämpfte sich aber noch einmal zurück und feierte den 32. Saisonsieg im 39. Spiel.

Orlando Magic verlor derweil ohne sein deutsches Trio mit 91:103 gegen die Philadelphia 76ers. Neben den weiterhin verletzten Brüdern Franz (Knöchelverstauchung) und Moritz Wagner (Kreuzbandriss) fehlte auch Europameister Tristan da Silva mit Rückenproblemen. Maxi Kleber kam beim 101:105 seiner Los Angeles Lakers gegen die Milwaukee Bucks von der Bank auf nur drei Minuten Spielzeit, in denen der Würzburger zwei Rebounds und einen Assist beisteuerte. Center Ariel Hukporti blieb beim 107:112 seiner New York Knicks bei den Phoenix Suns ohne Einsatzzeit.