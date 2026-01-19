NBA: Serie von Kings reißt - Schröder schwach

SID 19.01.2026 • 06:07 Uhr Nach zuletzt vier Siegen verliert Sacramento gegen Portland.

Die jüngste Siegesserie der Sacramento Kings mit Dennis Schröder in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist gerissen. Nach vier Siegen in Folge mussten sich die Kalifornier um den deutschen Nationalmannschaftskapitän den Portland Trail Blazers mit 110:117 geschlagen geben.

Welt- und Europameister Schröder konnte im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr keine Akzente setzen. Der 32-Jährige, der wegen einer handfesten Auseinandersetzung mit Lakers-Star Luka Doncic zuletzt für drei Spiele gesperrt worden war, kam in 18 Minuten Einsatzzeit auf gerade einmal zwei Punkte, zwei Assists und drei Rebounds. Beste Werfer der Kings waren Russell Westbrook und Malik Monk mit je 23 Punkten. Bei Portland gelangen Deni Avdija 30 Punkte.