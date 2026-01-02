NBA: Starker Schröder verliert mit Sacramento

SID 02.01.2026 • 06:27 Uhr Der deutsche Nationalspieler kommt von der Bank - und spielt dann stark auf. Doch es hilft wenig.

Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit einer starken Leistung die nächste Niederlage seiner Sacramento Kings nicht verhindern können. Der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft unterlag mit den Kaliforniern in der NBA 106:120 gegen die Boston Celtics. Schröder überzeugte dabei mit 18 Punkten, sieben Assists sowie drei Rebounds, nur DeMar DeRozan traf mit 25 Zählern in seinem Team noch besser.