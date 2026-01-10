NBA-Superstar erreicht Meilenstein - und jagt Nowitzki

SPORT1 10.01.2026 • 09:18 Uhr Kevin Durant überholt Wilt Chamberlain in der Liste der All-Time Topscorer in der NBA und hat nun 31.422 Punkte erzielt. Der US-Amerikaner jagt nun Dirk Nowitzki.

Kevin Durant hat in der Nacht von Freitag auf Samstag ein weiteres Kapitel NBA-Geschichte geschrieben. Mit einem Step-back-Dreier knapp acht Minuten vor Ende des dritten Viertels der 105:111-Niederlage seiner Houston Rockets in Portland überholte der 37-Jährige die Legende Wilt Chamberlain und rangiert nun auf Platz sieben der All-Time Scorer.

Durant benötigte 15 Zähler, um die Marke von 31.419 Punkten zu knacken - der US-Amerikaner erreichte sie mit dem Wurf zum zwischenzeitlichen 67:66 und steht nun bei 31.422 Punkten.

Nur Nowitzki noch in Reichweite

Durant beendete die Partie mit 30 Punkten, dazu griff er sich Rebound Nummer 8.000 seiner Karriere.

Vor ihm lauert bereits der nächste Meilenstein: Dirk Nowitzki, Sechster in der Rangliste, kommt auf 31.560 Zähler. Angesichts von Durants konstanter Produktion wirkt auch diese Hürde realistisch. Der 15-malige All-Star absolviert derzeit seine 18. Saison, wirkt aber nach wie vor topfit.

Lob von Udoka und Splitter

Rockets-Coach Ime Udoka zeigte sich vor der Partie wenig überrascht vom nahenden Rekord: „Mich erstaunt das nicht. Wenn man seine Arbeitsmoral und seine tägliche Routine sieht, ist so etwas fast zwangsläufig.“

Blazers-Coach Tiago Splitter erinnerte sich an die Anfänge des Scorers: „Schon als Rookie hat er jede Nacht dreißig aufgelegt - und er macht einfach weiter. In seinem Alter, am vermeintlichen Karriereende, ist das schlicht beeindruckend.“

Standing Ovations im Moda Center