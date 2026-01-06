NBA: Trade von Star-Guard bahnt sich an

SPORT1 06.01.2026 • 10:16 Uhr NBA-Star Trae Young könnte bald für ein neues Team spielen. Der Point Guard und die Atlanta Hawks sollen an einem Trade arbeiten.

Viermaliger NBA-All-Star, Franchise-Gesicht und Rekordhalter für Dreier sowie Assists - doch Trae Young könnte den Atlanta Hawks bald den Rücken kehren!

Nach ESPN-Informationen arbeiten der 27 Jahre alte Point Guard und seine Agenten Aaron Mintz, Drew Morrison sowie Austin Brown gemeinsam mit General Manager Onsi Saleh an einem Trade. Die Gespräche laufen seit rund einer Woche „positiv und kooperativ“, heißt es laut ESPN aus dem Umfeld beider Seiten.

NBA: Atlantas Signal zum Umbruch

Seit Monaten standen Klub und Spieler in Kontakt über dessen Zukunft. Ausschlaggebend: Atlanta verzichtete im Sommer auf ein vorzeitiges Vertragsangebot. Young besitzt noch zwei garantierte Jahre über insgesamt 95 Millionen Dollar, danach hält er eine Player Option. Für viele Beobachter ist klar: Das Front Office läutet eine neue Ära ein.

Forward Jalen Johnson hat sich mit durchschnittlich 24 Punkten, 10,2 Rebounds und 8,5 Assists zum heimlichen Anführer aufgeschwungen. Free-Agent-Neuzugang Nickeil Alexander-Walker liefert mit 20,7 Zählern pro Partie seine bislang beste Saison. Beide Entwicklungen lassen Spielraum, den Ball in andere Hände zu legen.

Bilanz ohne Young spricht Bände

Verletzungen bremsen Young zusätzlich. Nach einer frühen Knie-Verstauchung plagt den NBA-Star nun eine Prellung am rechten Oberschenkel, die ihn seit fünf Spielen außer Gefecht setzt.

Insgesamt verpasste er 27 Begegnungen. Ohne ihn steht Atlanta bei 15:12 Siegen und kassiert beinahe zehn Punkte weniger pro Partie. Mit Young auf dem Court lautet die Bilanz 2:8 - ein ernüchterndes Bild für einen Spieler seines Kalibers.

Nächster Blockbuster in Sicht?

Seit seinem Draft 2018 führte der Spielmacher die Hawks dreimal in die Playoffs, 2021 sogar bis in die Eastern Conference Finals. Trotzdem scheint der Klub bereit, das Kapitel zu beenden.