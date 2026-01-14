Comeback in Berlin? Das sagt NBA-Star Wagner

SID 14.01.2026 • 13:09 Uhr Welt-und Europameister Franz Wagner von Orlando Magic ist guter Dinge hinsichtlich seines Einsatzes am Donnerstag in seiner Heimatstadt.

Basketballstar Franz Wagner steht vor seinem Comeback beim NBA-Heimspiel in Berlin.

„Mir geht es sehr gut, ich habe ein gutes Training gehabt. Ich plane, morgen zu spielen“, sagte der Welt-und Europameister bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Mit Orlando Magic trifft der 24-Jährige am Donnerstag (20.00 Uhr/Prime Video) in seiner Heimatstadt auf die Memphis Grizzlies.

Wagner hatte sich Anfang Dezember eine Knöchelverstauchung zugezogen und war seitdem ausgefallen. Sein Einsatz beim ersten regulären NBA-Spiel auf deutschem Boden war bis zuletzt fraglich gewesen.

Coach Mosley über Wagner: „Wollen nichts überstürzen“

Sein Trainer Jamahl Mosley gab sich am Mittwoch zunächst noch defensiv: „Er hat in den letzten Tagen gut ausgesehen, hat mit Kontakt trainiert. Er wird schauen, wie er nach den letzten Tagen reagiert.“

Mosley räumte derweil ein, dass die besondere Bedeutung des Gastspiels in Berlin auch in die Entscheidung einfließt. „Das ist absolut Teil unserer Überlegungen. Auf der anderen Seite müssen wir sicherstellen, dass wir Franz langfristig zur Verfügung haben. Wir wollen nichts überstürzen“, sagte der Coach.