NBA: Vierte Magic-Niederlage in Folge

SID 27.01.2026 • 05:51 Uhr Orlando Magic rutscht ohne den angeschlagenen Franz Wagner weiter in die Krise. Wie schon 48 Stunden zuvor ist Cleveland deutlich besser als Orlando.

Erneut ohne den angeschlagenen Welt- und Europameister Franz Wagner hat Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketballliga NBA seine vierte Niederlage in Serie kassiert.

Das Team aus Florida unterlag bei den Cleveland Cavaliers trotz 37 Punkten von Topstar Paolo Banchero deutlich 98:114 und bleibt seit dem erfolgreichen Berlin-Game gegen Memphis sieglos.

Bei Orlando, das 48 Stunden zuvor bereits daheim gegen Cleveland verloren hatte (105:119), setzte Franz Wagner erneut wegen Schmerzen am linken Knöchel aus.

Orlando nur Tabellenachter

Sein Bruder Moritz kam ebenso wie Tristan da Silva von der Bank auf wenig Spielzeit und fünf Punkte. Orlando liegt mit 23:22 Siegen auf Platz acht der Eastern Conference. Die Cavaliers, bei denen Donovan Mitchell mit 45 Punkten überragte, sind Fünfter (28:20).