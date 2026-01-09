Nowitzkis Ex-Coach erreicht Meilenstein

SID 09.01.2026 • 08:22 Uhr Der einstige Meistercoach von Dirk Nowitzki erreicht eine besondere Marke in der NBA.

Die Indiana Pacers haben ihre unheimliche Niederlagenserie in der NBA gebrochen und ihrem prominenten Coach Rick Carlisle damit das lang erwartete Jubiläum beschert.

Der Vizemeister gewann am Donnerstagabend bei den Charlotte Hornets mit 114:112, es war der erste Sieg nach 13 Pleiten - und der insgesamt 1000. in Carlisles Trainer-Karriere.

Dirk Nowitzkis einstiger Meister-Coach hatte mehr als die Hälfte dieser Siege mit den Dallas Mavericks eingefahren: Von 2008 bis 2021 coachte Carlisle die Texaner, 2011 gewannen Nowitzki und Co. den Titel.

Nur zehn NBA-Trainer erreichten diese Marke bisher

Carlisle ist nun der elfte Coach der NBA-Geschichte, der die Tausender-Marke erreicht - seit dem 8. Dezember hatte er bei 999 Siegen gestanden. Es folgte die längste Niederlagenserie in der Geschichte der Pacers, die auch aufgrund von Verletzungen auf ihre schwächste Saisonbilanz überhaupt hinsteuern.