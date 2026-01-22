Besonderer Rekordsieg in der NBA

SID 22.01.2026 • 05:58 Uhr Die New York Knicks beenden ihre Pleitenserie in der NBA mit einem außergewöhnlichen Rekordsieg.

Die New York Knicks haben ihre Niederlagenserie mit einem Rekordsieg beendet. Das Team von Center Ariel Hukporti reagierte auf zuvor vier NBA-Pleiten hintereinander mit einem 120:66-Kantersieg gegen die Brooklyn Nets - es war mit einem Vorsprung von 54 Punkten der höchste Sieg in der Geschichte der Franchise.

Bei ihren bisher deutlichsten Erfolgen aus den Jahren 1968, 1972 und 1994 hatten die Knicks 48 Punkte Vorsprung.

Knicks haben sich „neu erfunden“

„Wir mussten uns einfach neu fokussieren und zu uns selbst zurückfinden“, sagte Starspieler Jalen Brunson, der mit 20 Punkten überzeugte, zu den jüngsten Problemen vor dem Befreiungsschlag: „Das ist ein guter Schritt für uns, aber wir müssen weiter daran arbeiten, jeden Tag besser zu werden.“