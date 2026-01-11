Streit mit Doncic? NBA sperrt Schröder für drei Spiele

SID 11.01.2026 • 09:41 Uhr Am 28. Dezember verliert Dennis Schröder gegen sein Ex-Team, anschließend kommt es zu einer Auseinandersetzung. Die hat Folgen.

Basketball-Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder ist von der NBA „wegen einer Konfrontation und einem Schlagversuch“ für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte die nordamerikanische Profiliga am Samstag (Ortszeit) mit.

Der Vorfall ereignete sich am bereits am 28. Dezember „etwa 40 Minuten“ nach der 101:125-Niederlage von Schröders Sacramento Kings gegen sein Ex-Team Los Angeles Lakers. Laut übereinstimmenden US-Medienberichten soll es sich bei dem konfrontierten Spieler um Lakers-Superstar Luca Doncic gehandelt haben.

Schröder und Doncic hatten schon im Spiel mehrfach Trashtalk betrieben. Laut ESPN verspottete Doncic den deutschen Welt- und Europameister während einer Auszeit und sagte ihm, er „hätte den Vertrag unterschreiben sollen“ - in Anspielung auf die vierjährige Vertragsverlängerung über 82 Millionen Dollar, die Schröder vor einigen Jahren von den Lakers abgelehnt haben soll. Schröder selbst hatte dieses konkrete Angebot in der Vergangenheit mehrfach dementiert.

„Be back on court soon (Ich bin bald zurück auf dem Feld) #3“, postete Schröder als Reaktion auf die Sperre in seiner Instagram-Story. Einen Beitrag von NBA-Insider Shams Charania kommentierte er mit „attempting (versucht, d. Red.)“, einem Augen- und Lachemoji.