Tödliche ICE-Einsätze: NBA-Star Wembanyama "entsetzt"

SID 28.01.2026 • 12:32 Uhr Victor Wembanyama ignoriert bei den San Antonio Spurs den Rat der Medienprofis. Er hat eine Botschaft zu den tödlichen ICE-Einsätzen loszuwerden.

Basketball-Star Victor Wembanyama hat sich nach den tödlichen Schüssen auf Zivilisten durch Einsatzkräfte der US-Einwanderungsbehörde ICE in Minneapolis tief erschüttert gezeigt.

„Jeden Tag wache ich auf, sehe die Nachrichten und bin entsetzt“, sagte der französische Allstar von den San Antonio Spurs. Die PR-Abteilung des NBA-Teams habe ihn um zurückhaltende Äußerungen gebeten, „aber ich werde nicht hier sitzen und eine politisch korrekte Antwort geben“.

NBA findet deutliche Worte

Er finde es „verrückt, dass manche Leute es darstellen oder so klingen lassen, als sei es akzeptabel. Als sei die Ermordung von Zivilisten akzeptabel“, betonte Wembanyama sichtlich bewegt.

Er stelle sich angesichts der Nachrichtenlage „tiefgehende Fragen“ über sein Leben. Ins Detail wollte der 22-Jährige aus Vorsicht allerdings nicht gehen: „Ich bin Ausländer in diesem Land. Ich lebe hier. Aber ich bin besorgt. Es ist furchtbar.“