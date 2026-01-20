Warriors unter Schock: Horrorverletzung bei NBA-Superstar!

SPORT1 20.01.2026 • 10:29 Uhr Die Warriors schlagen Miami, aber bezahlen den Sieg teuer. Jimmy Butler knickt im dritten Viertel am rechten Knie weg, inzwischen besteht bittere Gewissheit.

Die Golden State Warriors feierten einen deutlichen 135:112-Erfolg gegen die Miami Heat, doch im Mittelpunkt stand ein Zwischenfall, der das Team schwer trifft: Jimmy Butler verließ das Parkett unter Schmerzen am rechten Knie und musste gestützt in die Kabine gebracht werden. Nach Klubangaben wurde noch in der Nacht ein MRT durchgeführt, inzwischen besteht die bittere Gewissheit. NBA-Insider Shams Charania berichtet, dass Butler mit einem Kreuzbandriss den Rest der Saison verpassen wird.

NBA-Superstar Butler verletzt sich im dritten Viertel schwer

Bei 7:41 Minuten Restzeit im dritten Abschnitt sprang Butler hoch, um einen Entry Pass im Zentrum der Zone zu sichern. Nach der Kollision mit Heat-Guard Davion Mitchell knickte das rechte Bein unglücklich weg.

Der Flügelspieler blieb minutenlang auf dem Boden liegen, während Mitspieler schockiert den Kreis um ihn bildeten. Erst langsam konnte ihm auf die Beine geholfen werden; an normales Auftreten war nicht zu denken. Kurz darauf erklärten die Warriors ihn endgültig für out.

Besorgte Stimmen aus der Warriors-Kabine

„Wir beten, dass die Scans nichts Schlimmes zeigen“, hatte Stephen Curry sichtlich angefasst erklärt - geholfen hat das leider nicht. Head Coach Steve Kerr beschrieb die Atmosphäre hinter den Kulissen als „gedämpft“ und „sehr besorgt“.

Die Verletzung kommt zu einem undankbaren Zeitpunkt. Golden State hat zwölf der vergangenen 16 Partien gewonnen und arbeitet sich in der Western Conference Stück für Stück nach oben - nicht zuletzt dank Butler.