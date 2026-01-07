NBA: Bittere Niederlage für Wagner-Team

SID 07.01.2026 • 07:14 Uhr Gut eine Woche vor dem großen NBA-Gastspiel in Berlin warten die verletzten Weltmeister-Brüder noch auf ihr Comeback.

Weiterhin ohne die Weltmeister Franz und Moritz Wagner hat Orlando Magic in der NBA eine bittere Niederlage kassiert. Bei den Washington Wizards aus dem Tabellenkeller verlor das Team aus dem Bundesstaat Florida in der Nacht zum Mittwoch mit 112:120. Die Wagner-Brüder fehlten weiterhin verletzt.

Europameister Tristan da Silva stand in der Starting Five und legte 13 Punkte auf, doch zum Erfolg reichte dies nicht. Seit nun elf Spielen wechseln sich bei Orlando stets Sieg und Niederlage ab. Mit einer Bilanz von 20:17 liegt die Mannschaft von Trainer Jamahl Mosley knapp außerhalb der direkten Playoff-Ränge auf Platz sieben im Osten.

Doncic und LeBron führen Lakers zum Sieg

Franz (Knöchelverstauchung) und Moritz Wagner (Kreuzbandriss) warten weiterhin auf ihr Comeback, das vor Orlandos Gastspiel in Berlin gegen die Memphis Grizzlies am 15. Januar mit Spannung erwartet wird.

Vor dem Trip in die Heimatstadt der Wagners trifft ihr Team noch auf die Brooklyn Nets (Donnerstag, 1.30 Uhr), die Philadelphia 76ers (Samstag, 1.00 Uhr) und die New Orleans Pelicans (Sonntag, 21.00 Uhr).