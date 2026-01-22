NBA: Franz Wagner fällt erneut aus

Der deutsche Basketballstar hat seine alte Verletzung wohl doch noch nicht auskuriert.

Nächste Zwangspause für Franz Wagner: Der deutsche Welt- und Europameister muss in der nordamerikanischen Basketballliga NBA erneut pausieren. Nach den Übersee-Partien in Berlin und London mit den Orlando Magic fällt Wagner wegen Schmerzen im linken Knöchel für das Spiel gegen die Charlotte Hornets in der deutschen Nacht zu Freitag aus.