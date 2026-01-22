Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NBA
NBA
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
LIVETICKER
ERGEBNISSE
NBA>

NBA: Franz Wagner fällt erneut aus

Franz Wagner fällt erneut aus

Der deutsche Basketballstar hat seine alte Verletzung wohl doch noch nicht auskuriert.
Nach dem NBA-Spiel der Orlando Magic in Berlin sprechen die deutschen Basketballstars Franz Wagner, Moritz Wagner und Tristan Da Silva über die Partie und ihre gemachten Erfahrungen.
SID
Der deutsche Basketballstar hat seine alte Verletzung wohl doch noch nicht auskuriert.

Nächste Zwangspause für Franz Wagner: Der deutsche Welt- und Europameister muss in der nordamerikanischen Basketballliga NBA erneut pausieren. Nach den Übersee-Partien in Berlin und London mit den Orlando Magic fällt Wagner wegen Schmerzen im linken Knöchel für das Spiel gegen die Charlotte Hornets in der deutschen Nacht zu Freitag aus.

Wagner war bereits zwischen Anfang Dezember und Mitte Januar aufgrund einer Verstauchung am linken Knöchel ausgefallen. Pünktlich für sein „Heimspiel“ in Berlin meldete sich der 24-Jährige aber wieder zurück.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite