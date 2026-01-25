Newsticker
Wintersturm: NBA-Spiel zwischen Memphis und Denver verschoben

Nächstes NBA-Spiel verschoben

Das Wetterchaos macht eine Austragung des nächsten NBA-Spiels unmöglich. Die Begegnung in Memphis fällt aus.
Das Wetterchaos macht eine Austragung des nächsten NBA-Spiels unmöglich. Die Begegnung in Memphis fällt aus.

Die National Basketball Association hat das für Sonntag geplante Spiel zwischen Gastgeber Memphis Grizzlies und den Denver Nuggets verschoben. Grund für die Verlegung ist der heftige Wintersturm, der weite Teile der USA betrifft. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Gefährdet ist auch das Spiel der Dallas Mavericks bei den Milwaukee Bucks. Die Mavs konnten am Sonntag zunächst nicht wie geplant nach Wisconsin fliegen.

Die (möglichen) Verlegungen haben ausdrücklich nichts mit den Geschehnissen um die tödlichen Polizeischüsse in Minneapolis zu tun. Aus diesem Grund war die Partie zwischen den Minnesota Timberwolves und den Golden State Warriors auf Sonntag verschoben worden.

