Wintersturm: NBA-Spiel zwischen Memphis und Denver verschoben

SID 25.01.2026 • 20:24 Uhr Das Wetterchaos macht eine Austragung des nächsten NBA-Spiels unmöglich. Die Begegnung in Memphis fällt aus.

Die National Basketball Association hat das für Sonntag geplante Spiel zwischen Gastgeber Memphis Grizzlies und den Denver Nuggets verschoben. Grund für die Verlegung ist der heftige Wintersturm, der weite Teile der USA betrifft. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Gefährdet ist auch das Spiel der Dallas Mavericks bei den Milwaukee Bucks. Die Mavs konnten am Sonntag zunächst nicht wie geplant nach Wisconsin fliegen.