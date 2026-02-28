Wieder Wirbel um Schröder

SID 28.02.2026 • 07:22 Uhr Der deutsche Basketball-Weltmeister Dennis Schröder verliert an einem wilden Abend mit seinen Cavs das Top-Duell der Eastern Conference.

Eine dauerhaft dröhnende Sirene, hitzige Gespräche am Spielfeldrand - und am Ende die nächste Niederlage für Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers.

Der deutsche Basketball-Weltmeister hat mit seinem NBA-Team an einem wilden Abend das Top-Duell der Eastern Conference verloren. Im schwierigen Auswärtsspiel bei den Detroit Pistons hieß es am Ende 119:122 nach Verlängerung, Schröder stand in der Startformation und kam auf 12 Punkte und 9 Assists.

Es war ein enges Duell auf Augenhöhe. Mit dem Sieg festigte Detroit die Führung im Osten, für die eigentlich seit Wochen starken Cavaliers war es die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen - der Abend bleibt aber auch aus anderen Gründen in Erinnerung.

Wurde Schröder von Fan beleidigt?

Im dritten Viertel musste die Begegnung für mehr als 10 Minuten unterbrochen werden, weil die Hallensirene dauerhaft ertönte. Ursache war offenbar eine Störung der Anzeigetafel unter dem Hallendach, die Sirene sollte eigentlich nur das Ende der Auszeit signalisieren, doch sie dröhnte immer weiter. Letztlich wurde die Anzeigetafel abgeschaltet, um das Problem zu lösen.

Im vierten Viertel stand dann Schröder unfreiwillig im Mittelpunkt. Es wirkte, als sei der Deutsche von einem Fan in der ersten Reihe beleidigt worden, Schröder jedenfalls suchte das Gespräch mit Pistons-Coach J.B. Bickerstaff, der immer wieder „tell me what he said“ („Sag‘ mir, was er gesagt hat“) rief. Wenig später wurde der Fan vom Sicherheitsdienst aus der Halle gebracht, das Spiel lief weiter. Was genau vorgefallen war, teilten die Teams nicht mit.

Die Cavaliers mussten zum zweiten Mal in Folge auf James Harden (gebrochener Daumen) und Donovan Mitchell (Leiste) verzichten. Schon am kommenden Dienstag treffen beide Mannschaften in Cleveland wieder aufeinander.