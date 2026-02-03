Kuriose Verletzung bei NBA-Superstar

SID 03.02.2026 • 06:23 Uhr Bittere Verletzung in der NBA: Superstar Kevin Durant war einem Fan auf den Fuß getreten und dabei umgeknickt. Daher fehlte er beim Spiel bei den Pacers.

Weil er einem Fan auf den Fuß gestiegen und dabei umgeknickt ist, hat Basketball-Superstar Kevin Durant das NBA-Spiel seiner Houston Rockets bei den Indiana Pacers verpasst.

Beim 118:114 der Texaner fehlte Durant offiziell wegen eines „verstauchten Sprunggelenks“, die Verletzung hatte er offenbar beim 111:107 gegen die Dallas Mavericks erlitten. Dies bestätigte Trainer Ime Udoka.

Serie der Timberwolves reißt

In Abwesenheit Durants trumpfte Alperen Sengün groß auf. Der türkische Center war mit 39 Punkten und 16 Rebounds der überragende Spieler auf dem Parkett. Durant (37) fehlte erstmals in dieser Saison wegen einer Verletzung, zweimal hatte er wegen persönlicher Gründe pausiert.