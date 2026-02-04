ESPN: Dallas gibt Davis an Wizards ab

SID 04.02.2026 • 20:16 Uhr Nach fast genau einem Jahr geben die Mavericks den zehnmaligen Allstar wieder ab, acht Profis sind angeblich in den Mega-Deal involviert.

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Wechsel zu den Dallas Mavericks zieht Anthony Davis in der NBA weiter. Nach ESPN-Informationen geben die Texaner den zehnmaligen Allstar im Rahmen eines großen Deals an die Washington Wizards ab, Davis hat in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wegen großer Verletzungsprobleme nur 29 Spiele für die Mavs gemacht.

Der Big Man (2,08 m) war im Vorjahr im Rahmen eines Blockbuster-Deals nach Dallas gekommen, dafür ging Fanliebling Luka Doncic an die Los Angeles Lakers. Der Trade sorgte in Dallas für eine Menge Kritik, der verantwortliche General Manager Nico Harrison musste als Spätfolge im November gehen.

Davis, 2020 Champion mit den Lakers und zweimaliger Olympiasieger, hat wegen einer Bänderverletzung in der linken Hand seit dem 9. Januar nicht mehr gespielt. Mit dem 32-Jährigen gehen angeblich Jaden Hardy, D’Angelo Russell und Dante Exum nach Washington, Dallas soll Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, zwei Erstrunden- und drei Zweitrunden-Draftpicks erhalten.