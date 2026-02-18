Saison-Aus für NBA-Star

Newsticker
Bittere Nachricht für NBA-Star Kyrie Irving: Der 33-Jährige wird den Mavs aufgrund einer schweren Knieverletzung lange fehlen.
Kyrie Irving fällt lange aus
Kyrie Irving fällt lange aus
© IMAGO/ZUMA Press Wire
SID
Bittere Nachricht für NBA-Star Kyrie Irving: Der 33-Jährige wird den Mavs aufgrund einer schweren Knieverletzung lange fehlen.

Basketballstar Kyrie Irving wird in der laufenden NBA-Saison nicht mehr für die Dallas Mavericks auflaufen. Der 33-Jährige hatte sich bereits im vergangenen März einen Kreuzbandriss zugezogen - die Verletzung zwingt ihn weiterhin zur Pause.

Nach Angaben des TV-Senders ESPN, der die Agentin des US-Amerikaners zitiert, will sich Irving ausreichend Zeit für die vollständige Genesung nehmen.

NBA: Irving-Ausfall herber Rückschlag für die Dallas Mavericks

Der Olympiasieger von Rio hatte die Mavericks an der Seite von Luka Doncic (heute Los Angeles Lakers) in die NBA-Finals 2024 geführt.

2016 hatte er mit den Cleveland Cavaliers seine bislang einzige Meisterschaft in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga gewonnen. Irving besitzt in Dallas noch einen Vertrag bis 2028 - in dieser Saison verdient er mehr als 36 Millionen Dollar.

Die Playoff-Hoffnungen der Mavericks erhalten damit einen weiteren empfindlichen Dämpfer. Mit dem Top-Rookie Cooper Flagg in ihren Reihen setzen die Texaner aber ohnehin voll auf die Zukunft.

