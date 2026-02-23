LeBron knackt magische NBA-Marke

SID 23.02.2026 • 06:05 Uhr Die Lakers kassieren im NBA-Duell mit Boston eine deutliche Pleite. LeBron James knackt dennoch eine magische Marke.

Die Los Angeles Lakers haben im NBA-Prestigeduell gegen die Boston Celtics eine Niederlage kassiert. Die Kalifornier um den deutschen Basketballer Maxi Kleber unterlagen dem Rekordmeister am Sonntagabend vor eigenem Publikum mit 89:111, Kleber blieb in rund drei Minuten ohne Punkte und verbuchte einen Assist.

Jaylen Brown führte die Celtics mit 32 Punkten, acht Rebounds und sieben Assists an, dessen Teamkollege Payton Pritchard kam von der Bank auf 30 Zähler.

Aufseiten der Lakers erzielte Superstar Luka Doncic 25 Punkte, LeBron James verbuchte 20 Zähler - und erreichte bei der 22. Niederlage im 56. Saisonspiel einen Meilenstein: In seinem 1600. Hauptrundenspiel durchbrach der erfolgreichste Schütze der NBA-Geschichte die Marke von 43.000 Karrierepunkten.

Magic siegen ohne Franz Wagner

Im Kampf um die Playoffs fuhren die Orlando Magic ohne den weiterhin verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner einen Sieg ein. Das Team aus Florida gewann 111:109 bei den Los Angeles Clippers.

Europameister Tristan da Silva stand in der Startformation und erzielte 13 Punkte, WM-Champion Moritz Wagner steuerte neun Zähler von der Bank bei. Orlando verbesserte sich in der Eastern Conference auf eine Bilanz von 30:26.

Im Westen gewannen die Golden State Warriors 128:117 gegen die Denver Nuggets. Brandin Podziemski erzielte 15 seiner 18 Punkte im Schlussviertel und kam auf 15 Rebounds sowie neun Assists. Nuggets-Starspieler Nikola Jokic verbuchte mit 35 Punkten, 20 Rebounds und zwölf Assists sein 19. Triple-Double der Saison.

Mavericks beenden Pleitenserie

Die Dallas Mavericks beendeten derweil ihre Negativserie. Nach zuvor zehn Niederlagen in Folge setzten sich die Texaner 134:130 bei den Indiana Pacers durch. Einen Erfolg feierten auch die New York Knicks beim 105:99 bei den Chicago Bulls, Ariel Hukporti kam dabei auf vier Punkte und fünf Rebounds.