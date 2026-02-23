Newsticker
Olympia 2028? Superstar Kevin Durant mit klarer Tendenz

LA 2028? Durant gibt klare Antwort

Superstar Kevin Durant will auch in seiner Heimat bei Olympia antreten. Geschenkt haben möchte er sein Ticket aber nicht.
SID
Bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles Basketball spielen - und das mit fast 40 Jahren? Für Superstar Kevin Durant eine klare Sache. „Natürlich möchte ich spielen“, sagte der US-amerikanische Profi von den Houston Rockets im Interview mit ESPN.

Durant hat mit dem US-Team bereits viermal Gold gewonnen, er erzielte die meisten Punkte seines Landes in der Olympia-Geschichte.

Allein wegen seines Status als Legende des Sports wolle er aber nicht antreten. Er müsse für seine fünften Spiele „auf dem Höhepunkt meiner Leistungsfähigkeit bleiben“, sagte der Forward: „Ich möchte nicht aufgrund meiner Herkunft ausgewählt werden, sondern aufgrund meines Niveaus. Ich möchte beweisen, dass ich dem Team noch immer zum Sieg verhelfen kann.“

Durant-Aussagen entkräften Spekulationen

Seine Aussagen entkräften zumindest Spekulationen um ein baldiges Karriereende. Durant, der erst im Sommer von den Phoenix Suns zu den Rockets gewechselt war, wird im September 38 Jahre alt. Bei den Spielen in Kalifornien stünde er kurz vor seinem 40. Geburtstag.

Ein prominentes Vorbild gibt es für ihn: Bei den Spielen 2024 in Paris war sein Mitspieler LeBron James ebenfalls 39. „King“ James (41) hatte einer Teilnahme an den Spielen in seiner Wahlheimat LA bereits eine Absage erteilt.

