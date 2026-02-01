Medien: Schröder-Wechsel nach Cleveland perfekt

SID 01.02.2026 • 07:01 Uhr Der Nationalmannschaftskapitän zieht offenbar weiter und verbessert sich damit sportlich.

Der Wechsel von Dennis Schröder zu den Cleveland Cavaliers ist offenbar perfekt. Wie unter anderem ESPN berichtet, verlässt der Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft die Sacramento Kings und spielt künftig für den Play-off-Kandidaten aus Ohio. Mit dem 32-Jährigen zieht es demnach Keon Ellis zu den Cavs, offiziell bestätigt ist der Trade noch nicht. Schröder schrieb "Thx Sacramento" bei Instagram.

Im Gegenzug für den Spielmacher und Shooting Guard Ellis soll Sacramento De'Andre Hunter bekommen, Dario Saric wechselt demnach von den Kings zu den Chicago Bulls. Zudem wurden auch Draft Picks verhandelt. Für Schröder wäre es das bereits elfte NBA-Team, für das er spielt. Bis zum Rekord von Ish Smith (13) fehlt nicht mehr viel.

Schon zuvor hatte Schröder gesagt, dass ihn ein weiterer kurzfristiger Wechsel nicht erschüttern könne. "Ich habe auch schon jetzt mit meiner Frau darüber gesprochen. Am Ende des Tages ist es am besten für mich zu spielen, um happy zu sein", sagte der Welt- und Europameister im Sky-Interview und führte aus: "Ich nehme das professionell. Ich bin jetzt 13 Jahre hier, kenne das natürlich und werde, egal wo es ist, immer das Gleiche versuchen zu leisten."