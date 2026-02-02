NBA: Mumbrú reagiert auf Schröder-Wechsel

SID 02.02.2026 • 12:35 Uhr Der Basketball-Bundestrainer befürwortet den Transfer seines Kapitäns zu den Cleveland Cavaliers.

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú hat den Wechsel von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder zu den Cleveland Cavaliers begrüßt. „Ich glaube, es ist gut für ihn. Es ist ein neues Team, ein besseres Team als Sacramento. Ich habe mit ihm gesprochen, und er ist zufrieden“, sagte der Spanier dem Sport-Informations-Dienst (SID) am Montag.

Schröder war in der NBA am Sonntag gemeinsam mit Keon Ellis von den Sacramento Kings nach Cleveland geschickt worden, dafür wechselte De’Andre Hunter nach Kalifornien. Der deutsche Welt-und Europameister hatte erst im vergangenen Sommer einen mit 45 Millionen Euro dotierten Dreijahresvertrag in Sacramento unterschrieben.