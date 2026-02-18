Bitterer Rückschlag für Franz Wagner

SID 18.02.2026 • 18:23 Uhr Orlando Magic muss erneut auf unbestimmte Zeit auf den deutschen Basketball-Star Franz Wagner verzichten.

Nur neun Tage nach dem Comeback hat Welt- und Europameister Franz Wagner den nächsten Rückschlag erlitten und fehlt Orlando Magic in der NBA erneut auf unbestimmte Zeit.

Nach Klubangaben soll erst in drei Wochen entschieden werden, wie es mit dem deutschen Basketballstar weitergeht. Wagner, der in der nordamerikanischen Profiliga bereits 26 Saisonspiele verpasst hat, plagen weiter Schmerzen im linken Knöchel.

Franz Wagner benötigt „zusätzliche Zeit und Rehabilitation“

Aktuelle bildgebende Untersuchungen hätten gezeigt, dass Wagner „zusätzliche Zeit und Rehabilitation“ benötige, bevor er wieder „voll ins Basketballtraining“ einsteigen könne, teilte Orlando mit.

Der 24-Jährige hatte Anfang Dezember eine schwere Knöchelverstauchung erlitten und war erst bei seinem „Heimspiel“ Mitte Januar in Berlin gegen die Memphis Grizzlies aufs Parkett zurückgekehrt. Nur wenige Tage später folgte eine weitere Pause, nun ist Wagner zum dritten Mal in der laufenden Spielzeit raus.

„Es ist schön, wieder dabei zu sein“, hatte Wagner zuletzt gesagt und nach vorn geschaut, „wir brauchen jeden Sieg, den wir holen können“. Jetzt kam das erneute Aus.

Orlando Magic in der NBA aktuell außerhalb der Playoff-Ränge

Orlando liegt im Osten als Tabellensiebter außerhalb der direkten Playoff-Ränge - von 54 Spielen gingen 24 verloren. Nach der Allstar-Pause geht es in der Nacht zu Freitag bei den Sacramento Kings weiter.