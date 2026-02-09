NBA: Franz Wagner vor Comeback gegen Milwaukee

SID 09.02.2026 • 18:06 Uhr Orlando Magic kann nach neun Partien wieder mit dem Nationalspieler planen.

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner steht vor seinem Comeback für die Orlando Magic. Wie die Franchise aus Florida auf X verkündete, steht ihr der 24-Jährige für das Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks in der Nacht zu Dienstag (01.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung.

Wagner laborierte an Knöchelbeschwerden, nachdem er Anfang Dezember gegen die New York Knicks umgeknickt war. Komplett aus dem Spielbetrieb fiel der Deutsche beim London-Game gegen die Memphis Grizzlies. Seither verpasste er insgesamt neun Spiele.