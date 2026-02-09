Newsticker
NBA: Franz Wagner vor Comeback gegen Milwaukee

Wagner vor Comeback

Orlando Magic kann nach neun Partien wieder mit dem Nationalspieler planen.
SID
Orlando Magic kann nach neun Partien wieder mit dem Nationalspieler planen.

Basketball-Nationalspieler Franz Wagner steht vor seinem Comeback für die Orlando Magic. Wie die Franchise aus Florida auf X verkündete, steht ihr der 24-Jährige für das Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks in der Nacht zu Dienstag (01.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung.

Wagner laborierte an Knöchelbeschwerden, nachdem er Anfang Dezember gegen die New York Knicks umgeknickt war. Komplett aus dem Spielbetrieb fiel der Deutsche beim London-Game gegen die Memphis Grizzlies. Seither verpasste er insgesamt neun Spiele.

Ein Einsatz des Welt- und Europameisters wäre für die Magic von besonderer Bedeutung: Von den 26 Saisonspielen mit Wagner konnte der Tabellensiebte der Eastern Conference 15 für sich entscheiden. Ohne ihn ist die Bilanz hingegen negativ (12 Siege und 13 Niederlagen).

