NBA: Kleber siegt gegen Ex-Team

SID 13.02.2026 • 06:46 Uhr Die Lakers siegen souverän gegen die Mavericks, der Meister kassiert dagegen eine Pleite.

Der deutsche Basketballer Maxi Kleber hat in der nordamerikanischen Profi-Liga NBA ein Erfolgserlebnis gegen den Ex-Klub gefeiert. Der 33-Jährige gewann mit den Los Angeles Lakers vor der All-Star-Pause bei den Dallas Mavericks 124:104, es war der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Partien.

Kleber kam dabei in zwölf Minuten Spielzeit auf fünf Zähler und einen Rebound, LeBron James steuerte als bester Werfer 28 Punkte bei.

NBA: Meister verliert vor All-Star-Pause

Meister Oklahoma City Thunder geht derweil mit einem Negativerlebnis in die knapp einwöchige Spielpause. Ohne Isaiah Hartenstein und Superstar Shai Gilgeous-Alexander verloren die Thunder das Heimspiel gegen die Milwaukee Bucks klar mit 93:110 und kassierten nach zuvor zwei Siegen wieder eine Niederlage. Dennoch ist Oklahoma mit einer Bilanz von 42 Siegen und 14 Niederlagen weiter das beste Team der Liga.