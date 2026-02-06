NBA: LA Lakers bangen um Luka Doncic

SPORT1 06.02.2026 • 08:05 Uhr Sorgen bei den Los Angeles Lakers. Das Team bangt nach einem vorzeitigen Abgang um Superstar Luka Doncic.

Mussten die Los Angeles Lakers ihren 119:115-Sieg gegen die Philadelphia 76ers am Donnerstagabend teuer bezahlen? Superstar Luka Doncic hat die NBA-Franchise in jedem Fall in Aufruhr versetzt.

Noch vor der Halbzeitpause griff sich der Slowene mehrfach an den linken Oberschenkel, humpelte schließlich vom Parkett – und blieb dort. Das Team vermeldete anschließend „Schmerzen im linken Bein. Wie schwer die Blessur tatsächlich ist, soll ein MRT am Freitag zeigen.

Dass Doncic sichtlich mit Einschränkungen zu kämpfen hatte, wurde schon während der Partie deutlich. Voller Frust trat er bei seinem Abgang gegen einen Tisch.

Nächster Doncic-Ausfall droht

Der 25-Jährige hatte bereits acht Partien in dieser Saison wegen verschiedener Beinprobleme verpasst. Trotz allem führt er die NBA mit durchschnittlich 33,4 Punkten pro Spiel an und legte zusätzlich 8,7 Assists sowie 7,9 Rebounds auf.

Gegen Philly kam der Point Guard in 16 Minuten Einsatzzeit nur auf zehn Zähler (3/10 FG), vier Rebounds, zwei Assists und fünf Turnover. Nach seinem Ausstieg wurde Doncic durch Forward Rui Hachimura ersetzt.

Teamkollegen springen in die Bresche

Dieser zahlte das Vertrauen mit 14 Punkten und sieben Rebounds zurück. Gemeinsam mit LeBron James und Austin Reaves – erst zum zehnten Mal in dieser Spielzeit standen die drei zugleich auf dem Parkett – führte er die Lakers zum 119:115-Erfolg.

James hatte zu Saisonbeginn aufgrund von Ischiasbeschwerden 14 Spiele verpasst, Reaves kehrte erst am Dienstag nach 19 Partien Pause aufgrund einer Waden­zerrung zurück.