NBA: Stars mit Problemen! Lakers und Magic mit Niederlagen

SID 27.02.2026 • 06:19 Uhr Maximilian Klebers Los Angeles Lakers müssen langsam um den direkten Playoff-Einzug fürchten. Auch ein überragender Superstar kann nicht für den Sieg sorgen.

Die Los Angeles Lakers sind in der NBA zum denkbar schlechten Zeitpunkt aus dem Tritt geraten. Das Team des Deutschen Maximilian Kleber verlor beim 110:113 gegen die Phoenix Suns das dritte Spiel nacheinander - und das ausgerechnet bei einem direkten Verfolger in Playoff-Rennen.

Das Polster der Lakers auf die ungeliebten Plätze für das Play-in-Turnier ist damit fast aufgebraucht.

Denn LA auf Rang sechs (34:24 Siege) der Western Conference, der als letzter Platz noch zur direkten Playoff-Teilnahme berechtigt, steht nun bei genau so vielen gewonnen Spielen wie die Suns auf Platz sieben (34:26).

Kleber mit nur einer Sekunde Spielzeit

41 Punkte des starken Luka Doncic, der dazu je acht Rebounds und Assists auflegte, waren zu wenig. Anführer LeBron James kam auf 15 Zähler, Kleber verbuchte nur eine Sekunde Spielzeit. Der ersatzgeschwächten Mannschaft aus Phoenix fehlten in Devin Booker und Dillon Brooks ihre beiden besten Scorer verletzt, die meisten Punkte erzielte Grayson Allen mit 28.