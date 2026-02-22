NBA: Schröder kassiert erste Niederlage mit den Cavaliers

SID 22.02.2026 • 21:44 Uhr Dennis Schröder verliert erstmals mit den Cleveland Cavaliers. Die Playoff-Chancen sind dennoch blendend.

Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in seinem siebten Einsatz die erste Niederlage seit seinem Teamwechsel kassiert. Die Cavs unterlagen NBA-Champion Oklahoma City Thunder am Sonntag 113:121 (55:64), bleiben aber im Osten mit 36 Siegen und 22 Niederlagen auf Playoff-Kurs.

Schröder, Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, war Anfang des Monats von den Sacramento Kings nach Cleveland getradet worden, die Cavaliers holten auch Topstar James Harden von den Los Angeles Clippers. Danach waren sie mit sieben Siegen in Serie das heißeste Team der Liga.