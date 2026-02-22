NBA: Schröder kassiert erste Niederlage mit den Cavaliers

Welt- und Europameister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers in seinem siebten Einsatz die erste Niederlage seit seinem Teamwechsel kassiert. Die Cavs unterlagen NBA-Champion Oklahoma City Thunder am Sonntag 113:121 (55:64), bleiben aber im Osten mit 36 Siegen und 22 Niederlagen auf Playoff-Kurs.
Schröder kassiert erste Niederlage
Dennis Schröder verliert erstmals mit den Cleveland Cavaliers. Die Playoff-Chancen sind dennoch blendend.
Chancenlos gegen den Champion: Dennis Schröder
© AFP/GETTY IMAGES/SID/WALLY SKALIJ
Schröder, Kapitän der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, war Anfang des Monats von den Sacramento Kings nach Cleveland getradet worden, die Cavaliers holten auch Topstar James Harden von den Los Angeles Clippers. Danach waren sie mit sieben Siegen in Serie das heißeste Team der Liga.
Doch in Oklahoma City lief es für den Titelverteidiger deutlich besser, in der ersten Halbzeit lag OKC phasenweise mit 20 Punkten vorne. Nur kurz nach der Pause kamen die Cavaliers noch einmal in Reichweite. Schröder machte elf Punkte, Isaiah Hartenstein für OKC 13, zwei wichtige Würfe traf der deutsche Center in der Schlussphase.