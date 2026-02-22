NBA: Doppelte Overtime! Orlando verliert ohne Wagner

SID 22.02.2026 • 07:40 Uhr Die Orlando Magic kassieren nach zweimaliger Overtime eine bittere Pleite, derweil holen die Knicks einen hohen Rückstand auf.

Ohne den verletzten Welt- und Europameister Franz Wagner hat Orlando Magic in der NBA einen Rückschlag kassiert: Das Team aus Florida verlor gegen die Phoenix Suns mit 110:113 nach zweimaliger Verlängerung. Der zuvor glücklose Jalen Green traf mit der Schlusssirene zum Sieg für die Suns.

Franz Wagner fehlte wegen seiner Knöchelverletzung. Er werde auf unbestimmte Zeit ausfallen, hatten die Magic in der vergangenen Woche mitgeteilt. Bruder Moritz Wagner sammelte in zwölf Minuten Spielzeit gegen die Suns sieben Zähler, Nationalspieler Tristan da Silva kam in 38 Minuten auf fünf Punkte.

Bester Werfer der Magic war Desmond Bane mit 34 Punkten. Orlando ist mit 29 Siegen bei 26 Niederlagen Achter der Eastern Conference.

Knicks drehen 18-Punkte-Rückstand

Der deutsche Profi Ariel Hukporti kam beim 108:106 der New York Knicks gegen die Houston Rockets nicht zum Einsatz. Die Knicks lagen im letzten Viertel mit 18 Punkten zurück, drehten aber noch das Spiel.

New York ist nach dem 36. Saisonsieg Dritter im Osten. Tabellenführer bleiben die Detroit Pistons nach einem 126:110 gegen die Chicago Bulls. Es war der fünfte Sieg in Folge für die Pistons.